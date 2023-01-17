Терапевт Окунев дал советы, как правильно питаться при ОРЗ, чтобы ускорить выздоровление Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Терапевт «Теледоктор24» Дмитрий Окунев дал советы, как правильно питаться при ОРЗ и гриппе, чтобы ускорить выздоровление. При данных заболеваниях диета должна состоять из обильного теплого питья, свежих овощей и фруктов, а также легкоусвояемой, не острой, не жареной и не соленой пищи.

Если начало болезни было острым и сопровождалось температурой, то нужно воздержаться от обильной пищи в течение первых 4-5 дней.

- Продукты должны быть легкие по калорийности, легкоусвояемые. Пища теплой. А еще чаи, компоты, морсы, кисели, отвар шиповника - это главный инструмент в борьбе с интоксикацией, - говорит врач «Газете.ru».

Во время болезни питание должно быть дробным – до 5-6 раз в день, маленькими порциями по 300 грамм. Переедать не стоит, это даст дополнительную нагрузку, ферментативная активность пищеварительного тракта снижается.

- Лучшим продуктом будет куриный бульон. Он отличный источник цинка и магния, которого не хватает тяжело больному– говорит Окунев.

Одним из самых важных в период болезни являются витамины С и Р (рутин), которые укрепляют стенки кровеносных сосудов. Восполнить их нехватку позволит отвар шиповника, черная смородина, черноплодная рябина, лимоны.

Врач также советует добавить в рацион лук-порей, кориандр, цветную капусту, чеснок, папайю, абрикос, миндаль, персик, вишню, гранат, чернослив, финики, куриное мясо и баранину.

А вот от алкоголя лучше отказаться.

Стоит также следить за давлением. Артериальная гипертензия может привести к инфаркту миокарда, инсульту, поражению почек и органов зрения, поэтому артериальное давление следует обязательно корректировать. Об этом сообщила «Известиям» врач-невролог Лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская.

Кстати, погода тоже может повлиять на здоровье человека. При перемене погоды происходит довольно резкое изменение атмосферного давления и температуры, что может оказать негативное влияние на здоровье человека.

Первой реагирует сосудистая система — появляются головные боли, утомляемость. Обостряются хронические заболевания, могут возникнуть боли в животе, диарея, запоры, пишет RT.