Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье17 января 2023 7:00

Терапевт Окунев дал советы, как правильно питаться при ОРЗ, чтобы ускорить выздоровление

К питанию нужно относиться особенно внимательно, это позволит поскорее пойти на поправку
Елена АКИМОВА
Терапевт Окунев дал советы, как правильно питаться при ОРЗ, чтобы ускорить выздоровление

Терапевт Окунев дал советы, как правильно питаться при ОРЗ, чтобы ускорить выздоровление

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Терапевт «Теледоктор24» Дмитрий Окунев дал советы, как правильно питаться при ОРЗ и гриппе, чтобы ускорить выздоровление. При данных заболеваниях диета должна состоять из обильного теплого питья, свежих овощей и фруктов, а также легкоусвояемой, не острой, не жареной и не соленой пищи.

Если начало болезни было острым и сопровождалось температурой, то нужно воздержаться от обильной пищи в течение первых 4-5 дней.

- Продукты должны быть легкие по калорийности, легкоусвояемые. Пища теплой. А еще чаи, компоты, морсы, кисели, отвар шиповника - это главный инструмент в борьбе с интоксикацией, - говорит врач «Газете.ru».

Во время болезни питание должно быть дробным – до 5-6 раз в день, маленькими порциями по 300 грамм. Переедать не стоит, это даст дополнительную нагрузку, ферментативная активность пищеварительного тракта снижается.

- Лучшим продуктом будет куриный бульон. Он отличный источник цинка и магния, которого не хватает тяжело больному– говорит Окунев.

Одним из самых важных в период болезни являются витамины С и Р (рутин), которые укрепляют стенки кровеносных сосудов. Восполнить их нехватку позволит отвар шиповника, черная смородина, черноплодная рябина, лимоны.

Врач также советует добавить в рацион лук-порей, кориандр, цветную капусту, чеснок, папайю, абрикос, миндаль, персик, вишню, гранат, чернослив, финики, куриное мясо и баранину.

А вот от алкоголя лучше отказаться.

Стоит также следить за давлением. Артериальная гипертензия может привести к инфаркту миокарда, инсульту, поражению почек и органов зрения, поэтому артериальное давление следует обязательно корректировать. Об этом сообщила «Известиям» врач-невролог Лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская.

Кстати, погода тоже может повлиять на здоровье человека. При перемене погоды происходит довольно резкое изменение атмосферного давления и температуры, что может оказать негативное влияние на здоровье человека.

Первой реагирует сосудистая система — появляются головные боли, утомляемость. Обостряются хронические заболевания, могут возникнуть боли в животе, диарея, запоры, пишет RT.