Косачев назвал жульничеством требование ЕК отменить плату за полёты над Сибирью

Вице-спикера Совфеда Косачев назвал вопрос об отмене оплаты неактуальным, так как воздушное пространство ЕС закрыто для России Фото: REUTERS

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в ответ на требование Европейской комиссии от России прекратить взимать оплату за пролеты над Сибирью назвал их жульничеством. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Сегодняшнее требование Еврокомиссии звучит скорее как: "а давайте дадом, то есть -даром?". Очередное жульничество с видом оскорбленной добродетели", - отмечает Косачев.

По его словам, речь не идет о плате за право пролета, а в данном вопросе действуют "пульные соглашения", которые заключены и действуют между российскими и зарубежными авиакомпаниями с 1970-х годов.

"Данный механизм существует еще с 1970-х годов и предполагает взимание платы за использование иностранными перевозчиками авиационной инфраструктуры во время пролета. Взамен иностранные авиаперевозчики сокращают свой маршрут и экономят значительные средства", - пояснил вице-спикер.

Косачев подчеркнул, что полученные Россией средства направляются на модернизацию инфраструктуры, которая строилось СССР или РФ.

"Напомню, что после вступления в ВТО Россия была готова пересмотреть механизм транссибирских роялти, однако соглашение между Россией и ЕС так и не вступило в силу", - пишет Косачев, уточнив, что ЕС не выполнил свои обещания допустить российские авиакомпании на внутренние рейсы союза и по-прежнему взимает плату по квотам.

По его мнению, сама постановка вопроса об отмене оплаты за право пролета над территорией России в корне неверна. Он считает, что европейские депутаты плохо разобрались с механизмом "транссибирского роялти".

Со слов вице-спикера Совфеда, в настоящее время нет смысла обсуждать данный вопрос, так как воздушное пространство ЕС закрыто для России из-за санкций, а российское - для авиакомпаний союза.

Напомним, руководитель директората по транспорту Еврокомиссии Хенрик Хололей заявил, что Москва должна прекратить взимать плату с иностранных авиакомпаний за использование воздушного пространства Сибири, указав на то, что ограничения на полеты, которые были введены на фоне конфликта в Украине, в конечном итоге будут сняты.