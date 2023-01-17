Штаб теробороны ДНР заявил о полном освобождении Соледара

Соледар освобожден российскими войсками Фото: REUTERS

Соледар полностью освобожден. Соответствующая информация опубликована в сводке штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) во вторник, 17 января 2023 года.

"На территории Донецкой Народной Республики российские войска освободили Соледар", - говорится в телеграм-канале ведомства.

Напомним, первая информация о взятии Соледара российскими военными появилась поздним вечером 11 января 2022 года. Позднее данные подтвердили в министерстве обороны РФ.

В ведомстве также рассказали про состав и участие различных подразделений в операции по освобождению города Соледар от ВСУ. Наступление на данном направлении велось разнородной группировкой российских войск по единому замыслу и плану.

Как ранее писал сайт KP.RU, российские военные помогли мирным жителям продуктами и сигаретами в первые часы после освобождения Соледара. Местный житель уточнил, что вначале российские военные проверили его и его супругу на причастность к деятельности националистов.

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