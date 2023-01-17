Инфляция в Германии замедлилась до 8,6% по итогам 2022 года

В декабре 2022 года потребительские цены в Германии сократились на 0,8% Фото: REUTERS

Инфляция в ФРГ замедлилась до 8,6%, согласно окончательной оценке по итогам 2022 года. Об этом свидетельствует пресс-релиз Федерального статистического бюро страны "Destatis".

По итоговой оценке регулятора, в декабре 2022 года потребительские цены в Германии сократились на 0,8% и совпали с изначальной оценкой после ежемесячных корректировок динамики в течение года. Ноябрь, по предварительной оценке, сулил инфляцию в 10%. Дефляция в предпоследнем месяце года составляла 0,5%. Показатель также совпал с предварительными данными.

Потребительские цены в стране по стандартам ЕС, согласно выведенному гармонизированному индексу цен, в итоге замедлили рост до 9,6% за год с 11,3% месяцем ранее. В декабрь цены упали на 1,2% после статичной динамики в ноябре.

Напомним, Федеральное статистическое ведомство ФРГ отметило, что инфляция в Германии за октябрь 2022 года ускорилась до 10,4%. Такой показатель устоялся в годовом значении инфляции.

Отмечается, что особое влияние на уровень инфляции оказал подъем стоимости энергоносители. При этом наблюдается устойчивый рост показателя годовой инфляции на протяжении нескольких месяцев. Так, например, в сентябре показатель составлял 10%, в августе он был 7,9%.