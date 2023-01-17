Российские военные перерезали снабжение украинских войск между Северском и Артемовском Фото: Александр КОЦ

Сообщение и снабжение Вооруженных сил Украины между Северском и Артемовском после освобождения Соледара перерезано, об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Для нас немаловажным было, безусловно, перерезать сообщение между Северском и Артемовском. И с этой задачей… справились", - отметил Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее бизнесмен Евгений Пригожин в Telegram-канале своей пресс-службы сообщил об освобождении Соледара.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 17 января 2023 года публикует сайт KP.RU.

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