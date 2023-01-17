Пушилин сообщил об освобождении станции Соль в районе Соледара

Денис Пушилин Фото: Дмитрий СТЕШИН

Железнодорожная станция Соль в районе Соледара освобождена российским военнослужащими. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин во вторник, 17 января 2023 года.

"Станция Соль уже тоже находится под контролем", - уточнил Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

Напомним, в Минобороны России заявили, что вечером 12 января завершено освобождение Соледара. Это имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий.

В ведомстве отметили, что взятие Соледара стало возможным за счет постоянного огневого поражения украинских войск штурмовой и армейской авиацией, а также ракетными войсками и артиллерией группировки Вооруженных сил России, которые непрерывно наносили удары по позициям Вооруженных сил Украины в городе.

KP.RU удалось узнать у местных жителей, что происходит в Соледаре, как там встречают российских военных и почему ВСУ разрушали дома перед своим поражением.

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