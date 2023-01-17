Проект закона о штрафах в 200 тысяч рублей за продажу лекарств без рецепта внесен в Госдуму Фото: Мария ЛЕНЦ

Депутаты и сенаторы внесли в Государственную думу РФ проект закона, который предусматривает штрафы до 20 тысяч рублей для фармацевтов и должностных лиц за продажу лекарств без рецепта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на автора данного проекта, сенатора Ирину Рукавишникову.

Отмечается, что также штрафы в размере до 200 тысяч рублей за аналогичные нарушения могут быть введены для юридических лиц. «Основные изменения касаются работы фармацевтов, чаще всего они нарушают закон и продают препараты без рецепта. Если раньше за незаконную торговлю наказывали руководителя и временно закрывали аптечную сеть» - заявил автор законопроекта.

Рукавишников отметил, что штраф для ИП за данные правонарушения предлагается установить на уровне от 50 до 100 тысяч рублей. Кроме того, парламентарий отметил, что данные изменения при принятии законопроекта могут быть внесены в статью 14.4.2 «Нарушение законодательства об обращении лекарственных средств».

Напомним, ранее предлагалось сократить перечень отпускаемых без рецепта лекарств.