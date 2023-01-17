В Храме Христа Спасителя собираются на прощание с актрисой Инной Чуриковой

В Храме установлен гроб с телом актрисы, а также венки и цветы, которые принесли родственники, коллеги и поклонники Фото: Иван МАКЕЕВ

Пришедшие попрощаться с народной артисткой СССР Инной Чуриковой собирались сегодня, 17 января, в Храме Христа Спасителя, где в 11.00 по московскому времени началось отпевание, об этом сообщает корреспондент KP.RU.

В Храме установлен гроб с телом актрисы, а также венки и цветы, которые принесли родственники, коллеги и поклонники Инны Чуриковой.

Напомним, Чурикова ушла из жизни 14 января на 80-м году жизни. Легенде театра и кино было 79 лет. Инна Михайловна встречала новый год с родными - мужем Глебом Панфиловым и сыном Иваном Панфиловым.

Известно, что последние месяцы актриса находилась в больнице: лечила последствия травм от падения - перелом ребер и ушибы, затем проходила обследование из-за новообразований в головном мозге, которые обнаружили врачи, а под конец у нее обнаружили признаки ОРВИ.

Также ранее сайт KP.RU писал о наследстве и наследниках Инны Чуриковой: кому достанутся “родовой” особняк в Подмосковье и шикарная квартира в Москве.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Никита Михалков остается в реанимации (подробнее)