Российские военные сбили большой украинский дрон с шестью винтами под Артемовском Фото: REUTERS

Российские военные сбили под Бахмутом (Артемовском) огромный дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) с двумя аккумуляторами, а также прибором ночного видения и шестью винтами. Об этом сообщил телеканал «Звезды».

«Дрон имеет шесть винтов, он нёс на себе четыре гранаты. Также дрон оснащён двумя аккумуляторами, от которых работает система сброса. Есть и видеокамера с прибором ночного видения. Сам беспилотник летает на бензине», - передает телеканал.

Отмечается, что Вооруженные силы (ВС) России сбили огромный украинский дрон при помощи стрелкового оружия. Как уточняется, цель стала доступной, поскольку беспилотник летает шумно и светится в темноте.

Российские военные сбили большой украинский дрон с шестью винтами под Артемовском Фото: скриншот

Напомним, накануне временно исполняющий обязанности (врио) главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о весомых успехах российских войск, отметив, что после занятия железнодорожной станции Соль в районе этого Соледара было перерезано сообщение и снабжение ВСУ между Северском и Артемовском, который, по его словам, рассчитывают занять в ближайшее время.