Комитет Госдумы одобрил отмену НДФЛ с выплат материальной поддержки студентам

Госдума рассмотрит отмену НДФЛ на материальную помощь студентам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил законопроект, предусматривающий отмену НДФЛ на материальную поддержку для нуждающихся студентов колледжей и вузов в соответствии со статьей 36 закона "Об образовании в РФ". Об этом сообщает РИА Новости.

Одним из автором проекта закона выступил сенатор Андрей Турчак. Он отметил, что взимать 13-процентный налог с такой помощи "нелогично и несправедливо". Законопроект планируется обсудить в первом чтении в среду, 18 января 2023 года.

Как ранее писал сайт KP.RU, российский финансист, доцент РЭУ имени Плеханова Равиль Ахмадеев сообщил, что у пенсионеров в РФ существуют льготы по налогам на доход и имущество. По его словам, помимо этого, пожилые граждане России также могут быть полностью освобождены от уплаты некоторых налогов и сборов.

Финансист подчеркнул, что на данный момент далеко не все российские пожилые граждане осведомлены об имеющихся у них подобных масштабных льготах и преференциях, и поэтому не всегда пользуются ими.