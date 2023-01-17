Тела 22 погибших при крушении самолета в Непале передали родным Фото: REUTERS

Тела 22 человек, которые находились на разбившемся в минувшее воскресенье в Непале самолете ATR 72, переданы родным, сообщили в координационном центре поисково-спасательных операций управления гражданской авиации Непала.

"Были приняты меры для передачи 22 тел их родным в Покхаре из 70 тел погибших в авиакатастрофе Yeti Airlines", - уточняется в сообщении центра.

Там также отметили, что тела других погибших при крушении самолета будут перевезены в Катманду двумя бортами армейской авиации. В настоящее время все еще ведутся поиски тел двух пассажиров разбившегося борта.

Напомним, самолет разбился в аэропорту в Непале. На борту воздушного лайнера было 72 человека.

Среди пассажиров было 53 гражданина Непала, 5 граждан Индии, четверо россиян, два обладателя корейских паспортов, по одному - пассажиры из Ирландии, Аргентины, Австралии и Франции. Борт пассажирской авиакомпании Yeti Airlines разбился рядом с международным аэропортом Похкара, который продолжает оставаться закрытым.