Юристы в Госдуме не одобрили законопроект об освобождении кандидатов и докторов наук от мобилизации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Проект закона, предусматривающего освобождение от частичной мобилизации кандидатов и докторов наук, не одобрили в правовом управлении Госдумы, отметив, что данное предложение не соотносится с подходом в законодательстве о мобилизации. Об этом сказано в заключении, размещенном в думской электронной базе.

Депутаты Государственной думы от «Новых людей», КПРФ и ЛДПР в середине декабря 2022 года внесли в Государственную думу проект закона, который предусматривал освобождение от призыва по частичной мобилизации имеющим ученую степень.

«Предлагаемое законопроектом установление освобождения от мобилизации всех граждан, имеющих ученую степень доктора или кандидата наук, не соотносится с подходом, принятым в настоящее время в законодательстве Российской Федерации о мобилизации», - сказано в документе.

Правовое управление Госдумы проводит экспертизу проекта закона на соответствие Конституции РФ, а также федеральным законам России. Данный проект перед первым чтением также должен рассмотреть комитет Государственной думы по обороне.