Глава Минздрава Мурашко заявил о влиянии коронавируса на репродуктивное здоровье россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пандемия коронавирусной инфекции нового типа отразилась на репродуктивном здоровье российских граждан. Такое заявление. Во вторник, 17 января 2023 года, сделал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Пандемия повлияла на состояние репродуктивного здоровья нации, включая отдаленные последствия, поэтому, несмотря на снижение активности новой коронавирусной инфекции, вакцинация остается актуальным вопросом», - сказал глава ведомства в своем приветствии участникам Международного конгресса по репродуктивной медицине.

Мурашко заявил, что на сегодняшний день необходимо продолжить работу по своевременной вакцинации от коронавируса мужчин и женщин на этапе планирования рождения детей, а также беременных женщин.

Напомним, ранее министр здравоохранения РФ сообщал, что вакцинация от коронавирусной инфекции не несет негативных последствий для репродуктивной функции, как мужчин, так и женщин, в отличие от самого коронавируса.