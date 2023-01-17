Путин и Мишустин прислали венки на церемонию прощания с актрисой Инной Чуриковой

Церемония прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой проходит в храме Христа Спасителя Фото: Иван МАКЕЕВ

Президент России Владимир Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин и патриарх Московской и всея Руси Кирилл прислали венки на церемонию прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой, которая проходит сегодня, 17 января, в храме Христа Спасителя, об этом сообщает корреспондент KP.RU.

Цветы также прислал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Ранее спикер Совфеда России Валентина Матвиенко назвала смерть народной артистки СССР Инны Чуриковой своей личной утратой – политик была ее поклонницей и старалась не пропускать ни одного спектакля, где играла актриса.

Напомним, Инна Чурикова ушла из жизни 14 января на 80-м году жизни. Легенде театра и кино было 79 лет. Инна Михайловна встречала новый год с родными - мужем Глебом Панфиловым и сыном Иваном Панфиловым.

Известно, что последние месяцы актриса находилась в больнице: лечила последствия травм от падения - перелом ребер и ушибы, затем проходила обследование из-за новообразований в головном мозге, которые обнаружили врачи, а под конец у нее обнаружили признаки ОРВИ.

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