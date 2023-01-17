Актрису Инну Чурикову похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с Владимиром Меньшовым

Инна Чурикова Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актрису Инну Чурикову похоронят рядом с режиссером Владимиром Меньшовым на Новодевичьем кладбище, об этом журналистам сообщили близкие артистки.

Ранее спикер Совфеда России Валентина Матвиенко назвала смерть народной артистки СССР Инны Чуриковой своей личной утратой – политик была ее поклонницей и старалась не пропускать ни одного спектакля, где играла актриса.

Напомним, Инна Чурикова скончалась 14 января на 80-м году жизни. Легенде театра и кино было 79 лет. Инна Михайловна встречала новый год с родными - мужем Глебом Панфиловым и сыном Иваном Панфиловым.

Известно, что последние месяцы актриса находилась в больнице: лечила последствия травм от падения - перелом ребер и ушибы, затем проходила обследование из-за новообразований в головном мозге, которые обнаружили врачи, а под конец у нее обнаружили признаки ОРВИ.

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