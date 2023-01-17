Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 января 2023 9:13

Актрису Инну Чурикову похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с Владимиром Меньшовым

Артистка ушла из жизни 14 января 2023 года
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Инна Чурикова

Инна Чурикова

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актрису Инну Чурикову похоронят рядом с режиссером Владимиром Меньшовым на Новодевичьем кладбище, об этом журналистам сообщили близкие артистки.

Ранее спикер Совфеда России Валентина Матвиенко назвала смерть народной артистки СССР Инны Чуриковой своей личной утратой – политик была ее поклонницей и старалась не пропускать ни одного спектакля, где играла актриса.

Напомним, Инна Чурикова скончалась 14 января на 80-м году жизни. Легенде театра и кино было 79 лет. Инна Михайловна встречала новый год с родными - мужем Глебом Панфиловым и сыном Иваном Панфиловым.

Известно, что последние месяцы актриса находилась в больнице: лечила последствия травм от падения - перелом ребер и ушибы, затем проходила обследование из-за новообразований в головном мозге, которые обнаружили врачи, а под конец у нее обнаружили признаки ОРВИ.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Никита Михалков остается в реанимации (подробнее)