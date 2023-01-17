Похороны итальянской актрисы Джины Лоллобриджиды пройдут в Санта-Мария-ин-Монтесанто 19 января 2023 года

Прощание с актрисой Джиной Лоллобриджидой в Кампидольо пройдет 18 и 19 января 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известную итальянскую актрису Джину Лоллобриджиду похоронят 19 января 2023 года. Об этом пишет издание ANSA.

"Похоронная камера будет открыта (для прощания с актрисой) в Кампидольо, Sala della protomoteca, в среду, 18 января, с 10 до 19 (по местному времени), и в четверг, 19 января, с 9:30 до 11:30", - говорится в публикации.

Похоронная церемония начнется в 12:30 в Санта-Мария-ин-Монтесанто, известной как "церковь художников", на Народной площади в Риме.

Напомним, в возрасте 95 лет ушла из жизни итальянская актриса Джина Лоллобриджида. До последнего времени актриса проживала на вилле в Риме. В сентябре 2022 года сообщалось, что Джина Лоллобриджида сломала ногу, когда упала у себя дома, однако успешно перенесла операцию. Как позже сообщалось состояние артистки не вызывало у врачей опасений.

Джина Лоллобриджида была известна по своим ролям в фильме "Фанфан-Тюльпан" (1952 года), снятом режиссером Кристиан-Жаком, а также в картине "Собор Парижской Богоматери" (1956 года) режиссера Жана Деланнуа.