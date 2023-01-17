Президент Вьетнама объявил об отставке

Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук во вторник, 17 января, ушел в отставку. Об этом пишет новостной портал VnExpress.

По данным новостного портала, отставку президента, возглавлявшего страну с 2021 года, утвердил Центральный комитет (ЦК) Коммунистической партии Вьетнама. Местные СМИ также пишут, что отставка главы государства произошла на фоне уголовных дел в отношении двух министров и еще нескольких чиновников, а также отставки двух вице-премьеров.

Как передает новостной портал, именно президент нес ответственность «за то, что несколько чиновников, в том числе два вице-премьера и три министра, допустили нарушения, повлекшие тяжелые последствия». Отмечаются инциденты с уголовными делами и уходом в отставку вице-премьеров. «Четко осознавая свою ответственность, Фук решил уйти со всех своих постов», - сообщает портал.

Нгуен Суан Фук в период с 2016 по 2021 год был премьер-министром Вьетнама, а президентом страны его избрали в апреле 2021 года.