Рогов считает, что ВСУ готовят город Запорожье к уличным боям Фото: REUTERS

Украинские военные готовят город Запорожье к уличным боям, сообщил председатель местного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Ранее стало известно, что ВСУ начали возводить фортификационную линию в Запорожской области, готовясь к обороне.

"Украинские боевики готовят Запорожье к уличным боям… в самом городе минируют объекты инфраструктуры… на нескольких машиностроительных заводах в настоящее время проводятся серьезные инженерные работы по созданию убежищ для боевиков, складов боеприпасов и военной техники", - рассказал Рогов РИА Новости.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 17 января 2023 года публикует сайт KP.RU.

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