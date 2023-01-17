Транзит российского газа через Украину сократился на 7,9%

Транзит российского газа через Украину снизился 17 января 2023 года Фото: Shutterstock

Транзит российского газа через территорию Украины во вторник, 17 января 2023 года, снизился на 7,9%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные "Газпрома".

Согласно представленным сведениям, заявки на прокачку через станцию "Суджа" составила 32,6 миллиона кубометров. Днем ранее этот показатель составлял 35,4 миллиона.

Как ранее писал сайт KP.RU, западные журналисты сообщили, что поставки российского газа в Европу через газотранспортную систему (ГТС) Украины в последнее время падают на фоне ряда факторов, среди которых аномально теплая погода в Европе.

По их сведениям, прокачка через пропускной пункт "Суджа" в начале января 2023 года упала на 10%, с 42,2 млн кубометров до 37,8 млн, и, согласно заявлениям «Газпрома», остается примерно на том же уровне.

Напомним, замдиректора "Центра экономики отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов выразил мнение, что экспорт российского трубопроводного газа в дальнее зарубежье в 2023 году может упасть на 30%, составив не более 70 миллиардов кубометров.