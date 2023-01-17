Жителя одной из стран СНГ задержали на границе России с Грузией за шпионаж в пользу Украины

Подозреваемого в шпионаже для Украины задержали при пересечении МАПП "Верхний Ларс" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель одной из стран СНГ арестовали на границе России с Грузией за причастие к шпионажу в пользу Украины. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Северной Осетии.

"В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий УФСБ России по РСО-Алания выявлена противоправная деятельность 28-летнего гражданина одной из стран СНГ, причастного к шпионажу. В частности, при пересечении МАПП "Верхний Ларс" подозреваемый был задержан", - заявили в ведомстве.

Задержанный предоставил переписку в мобильном телефоне мессенджера Telegram. На основании сообщений в одном из чатов следователи выяснили, что мужчина передавал службам Украине данные о местоположении военной техники ВС РФ через фотографии и видео.

Ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух российских граждан, которых подозревают в государственной измене в форме шпионажа в интересах Службы безопасности Украины (СБУ).

Как заявляют в ведомстве, житель Севастополя после начала специальной военной операции за деньги передавал иностранной спецслужбе Украины сведения о расположении объектов Министерства обороны РФ, что могло быть использовано против российской безопасности.