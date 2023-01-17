Путин и президент Туркмении обсудили сотрудничество в энергетике Фото: REUTERS

В ходе телефонного разговора российский лидер Владимир Путин обсудил с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым практическое сотрудничество двух государств в сфере энергетики. Об этом во вторник, 17 января, сообщает пресс-служба Кремля.

«Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым … главы государств обсудили ряд конкретных вопросов практического сотрудничества в сфере энергетики», - сказано в заявлении, где также отмечается, что оба президента высоко оценив достигнутый на сегодняшний день «уровень российско-туркменистанского стратегического партнерства».

Напомним, в июне прошлого года Путин и Сердар Бердымухамедов подписали декларацию об углублении стратегического партнерства между Россией и Туркменией. Как писал сайт KP.RU, основные пункты подписанной декларации подразумевают готовность развивать экономическое сотрудничество двух стран с использованием потенциала Евразийского экономического союза.