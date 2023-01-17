19fortfive: вмешательство США в украинский кризис вызовет затяжной конфликт между Западом и Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вмешательство Соединенных Штатов в кризис на Украине способствует его превращению в длительный многолетний конфликт между Западом и Россией, считает американский эксперт Тед Галлен Карпенте, об этом он написал в публикации на портале 19fortyfive.

“Лидерам США следует усвоить, что часто разумнее принять несовершенную… ситуацию, чтобы избежать катастрофы… Хорошим первым шагом было бы признание того, что… настойчивость Вашингтона в расширении НАТО до границ России попирала основные интересы ее безопасности и способствовала развязыванию трагического кризиса на Украине", - полагает Карпентер.

Ранее Global Times писало, что вмешательство США в конфликт на Украине сулит Вашингтону печальную участь.

Также ранее стали известны сценарии вмешательства США в конфликт на Украине. Профессор Миршмайер предупредил о риске вмешательства США при победе России на Украине.