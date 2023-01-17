Песков назвал полезным диалог глав СВР и ЦРУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не исключил возможность новой встречи главы Службы внешней разведки России (СВР) Сергея Нарышкина и директора Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов (ЦРУ) Уильяма Бернса, указав на то, что диалог руководителей этих ведомств полезен.

«Исключить ее действительно нельзя, и, разумеется, в таком диалоге есть польза. О точных датах мне неизвестно», - заявил представитель Кремля во вторник, 17 января, комментируя слова Нарышкина о возможности такой встречи.

Пескова также попросили прокомментировать слова главы СВР о том, что российские спецслужбы обсуждают со своими европейскими коллегами тему украинского кризиса, однако пресс-секретарь российского президента переадресовал данный вопрос. «Нет, это вопрос к спецслужбам», - заявил он.