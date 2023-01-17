В Кремле сообщили, что срок послания Путина Федеральному собранию еще не определен Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кремль своевременно объявит о сроках послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы сообщим вам, когда это произойдет», - ответил Песков на вопрос журналистов, не определилась ли дата или хотя бы месяц послания.

Как писал сайт KP.RU, 17 января 2023 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не исключил возможность новой встречи главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина и директора Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Уильяма Бернса, указав на то, что диалог руководителей этих ведомств полезен.

Он заявил, что исключить ее действительно нельзя, и, разумеется, в таком диалоге есть польза. О точных датах неизвестно.

12 января 2023 года Дмитрий Песков подчеркнул, что цели военной спецоперации на Украине остаются прежними, ДНР и ЛНР, как субъекты России, должны быть освобождены в границах 2014-го года.