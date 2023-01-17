Песков объяснил планы по увеличению численности армии России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что планируемое увеличение численности Вооруженных Сил (ВС) России связано с прокси-войной.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал сделанное по итогам совещания военного ведомства по вопросам увеличения численности Вооруженных Сил (ВС) Российской Федерации заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу, который объявил о масштабных изменениях в российской армии, в том числе, увеличение численности до 1,5 млн человек, уточнив, что эти изменения состоятся в период с 2023 по 2026 годы.

«Связано это с той войной, которую страны коллективного Запада ведут, прокси-войной, которая включает в себя и элементы косвенного участия в боевых действиях, и элементы экономической, финансовой войны, правовой войны, выхода за рамки правового поля и так далее», - заявил пресс-секретарь российского президента, отметив, что безопасность России «должна быть безусловно обеспечена».