Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика17 января 2023 10:29

Песков прокомментировал сообщения об ограничении отпусков чиновников за рубежом

Песков заявил, что аппаратных ограничении отпусков чиновников за границей нет, это этический вопрос
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Песков заявил, что аппаратных ограничении отпусков чиновников за границей нет, это этический вопрос

Песков заявил, что аппаратных ограничении отпусков чиновников за границей нет, это этический вопрос

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что каких-либо аппаратных ограничений на отпуск российских чиновников за границей нет, отметив, что это скорее этический вопрос.

«В данном случае здесь никаких каких-то, скажем так, аппаратных ограничений нет. Это скорее такой этический вопрос. Здесь каждый сам принимает решение», - заявил представитель Кремля.

Песков не исключил, что российским чиновникам могут с давать подобные рекомендации, однако, по его словам, «это совершенно нормально». «Тем более в нынешней ситуации», - добавил пресс-секретарь российского президента.

Напомним, ранее появилось сообщение, что региональным чиновниками и депутатам настоятельно рекомендовали не отдыхать на зарубежных курортах. Как заявил заместитель главы администрации губернатора Ульяновской области Алексей Преображенский, у глав субъектов нет полномочий на такие запреты, однако все чиновники понимают, к чему может привести нарушение подобного совета.