Песков прокомментировал сообщения об ограничении отпусков чиновников за рубежом

Песков заявил, что аппаратных ограничении отпусков чиновников за границей нет, это этический вопрос Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что каких-либо аппаратных ограничений на отпуск российских чиновников за границей нет, отметив, что это скорее этический вопрос.

«В данном случае здесь никаких каких-то, скажем так, аппаратных ограничений нет. Это скорее такой этический вопрос. Здесь каждый сам принимает решение», - заявил представитель Кремля.

Песков не исключил, что российским чиновникам могут с давать подобные рекомендации, однако, по его словам, «это совершенно нормально». «Тем более в нынешней ситуации», - добавил пресс-секретарь российского президента.

Напомним, ранее появилось сообщение, что региональным чиновниками и депутатам настоятельно рекомендовали не отдыхать на зарубежных курортах. Как заявил заместитель главы администрации губернатора Ульяновской области Алексей Преображенский, у глав субъектов нет полномочий на такие запреты, однако все чиновники понимают, к чему может привести нарушение подобного совета.