Путин посетит оборонное предприятие в Санкт-Петербурге 18 января 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин во время поездки в Санкт-Петербург 18 января для участия в мероприятиях, приуроченных к 80-летию прорыва блокады Ленинграда, также посетит одно из предприятий оборонной промышленности, где пообщается с рабочими, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Завтра, как мы уже говорили, президент будет работать в Санкт-Петербурге, у него напряженная программа, которая сконцентрирована главным образом вокруг мемориальных мероприятий, посвященных 80-летию прорыва блокады Ленинграда», - сказал Песков.

Он подчеркнул, что будет и общение с ветеранами Великой Отечественной войны.

Кроме того, Песков отметил, что Владимир Путин посетит одно из предприятий нашего оборонпрома, где пообщается с рабочими.

Как писал сайт KP.RU, 23 декабря 2022 года президент России Владимир Путин посетил цех тяжелых машин завода «Щегловский вал» в Туле.

Российский лидер поднимался на один из броневиков по лестнице и заглядывал в открытый люк.

Позже на совещании Путин заявил, что важнейшая, ключевая задача предприятий оборонно-промышленного комплекса – обеспечить наши подразделения, передовые части всем необходимым: вооружением, техникой, боеприпасами, снаряжением, причем в требуемом объеме и нужного качества в короткие сроки.

Путин отметил, что важным вопросом является обеспечение организациями ОПК обратной связи с подразделениями, которые участвуют в специальной военной операции.

Президент добавил, что специалисты, инженеры многих предприятий выезжают прямо на передовую, помогают быстро восстанавливать повреждённую технику, возвращать её в строй, проверяют, как она работает, как действует, как воюет, а конструкторы вносят изменения в типовые образцы для улучшения их характеристик.

Он добавил, что сам увидел изменения, которые успели внести в конструкцию бронетехники с начала СВО.