В Кузбассе по губернаторской программе «Мой новый детский сад» обновят 9 дошкольных учреждений

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Девять детских садов Кузбасса капитально отремонтируют в 2023 году по губернаторской программе «Мой новый детский сад». Реконструкция одного из них - сада №70 в Белове на 150 мест – уже закончена. Его посещают дети в возрасте от полутора до семи лет. Для них в обновленном здании оборудовали уютные спальни, игровые комнаты, физкультурный зал и столовую.

«Этому детскому саду 58 лет. Капитальный ремонт проведен впервые, - рассказал губернатор Сергей Цивилев. - Сейчас это современное пространство для качественного образования и гармоничного развития наших ребят. По губернаторской программе «Мой новый детский сад» мы преображаем детсады, которые были построены давно. В этом году модернизация ведется еще в 9 учреждениях Кузбасса, все они будут укомплектованы новой мебелью, техникой, игрушками».

Капремонт по программе делается за счет средств областного и местного бюджетов. Какие детсады необходимо отремонтировать в первую очередь, муниципалитеты решают сами.