Путин проведет совещание по вопросам экономики 17 января 2023 года

Пресс-секретарь президента РФ Песков уточнил, что в открытом для СМИ формате пройдет только вступительное слово Путина Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин проведет совещание по экономическим вопросам 17 января 2023 года. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

"Главным сегодня (в графике Путина) будет совещание по экономическим вопросам", - заявил представитель Кремля.

По его словам, на совещании президент озвучит свое видение концепции развития экономики, а также заслушает доклады министра экономического развития Максим Решетников, председателя ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, вице-премьера Марат Хуснуллин и министра финансов Антон Силуанов.

Песков уточнил, что в открытом для прессы формате пройдет только вступительное слово Путина и, вероятно, заключительная реплика.

Также пресс-секретарь рассказал, что Кремль своевременно объявит о сроках послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. На данный момент они остаются неопределенными.