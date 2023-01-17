Клишас ответил на предложение ввести в России смертную казнь Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас во вторник, 17 января, заявил, что об отсутствии в Конституции РФ и в решениях Конституционного суда РФ исключений по вопросу применения смертной казни в России, отметив, что данный мораторий должен соблюдаться даже в российских регионах с военным положением.

«Военное положение в регионе не может являться основанием для отмены на его территории моратория на смертною казнь. Конституция и решения КС таких исключений не знают. Конституцию России должны соблюдать все, в том числе новые субъекты Российской Федерации», - написал глава комитета Совфеда в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в интервью телеканалу «Крым-24» заявил о том, что смертную казнь можно было бы применять в особых случаях, указав в виде примера трагедию, когда вооруженные люди ворвались в дом, убив там целую семью, в том числе маленьких детей.