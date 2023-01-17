Песков ответил на вопрос об отставке Арестовича

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов об отставке советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича.

Пресс-секретарь российского лидера предложил разговаривать не о назначениях и увольнениях на Украине, а о делах России.

"Давайте мы не будем комментировать служебные назначения, увольнения, отставки на Украине, - уточнил Дмитрий Песков. - Давайте заниматься нашими делами".

Как ранее писал сайт KP.RU, Алексей Арестович написал заявление на увольнение с должности из-за "принципиальной ошибки". Он назвал такое решение примером "цивилизованного поведения".

Напомним, этому предшествовало обвинение Арестовича в адрес сил противовоздушной обороны страны, из-за действий которых ракета упала на подъезд жилого дома в Днепропетровске и взорвалась. Подробнее о том, что сказал советник главы офиса украинского президента и почему это не понравилось Киеву, читайте в материале KP.RU.