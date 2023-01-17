Власти Казахстана изменили условия въезда и пребывания в республике

Казахстан ограничил возможность гражданам ЕАЭС "обнулять" пребывание в стране путем выезда за ее пределы Фото: REUTERS

Власти Казахстана изменили правила въезда и пребывания иммигрантов в республике, в частности, для граждан Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Информация об этом следует из постановления правительства республики на сайте нормативных правовых актов Казахстана.

"Разрешенный срок пребывания иммигрантов в Республике Казахстан заканчивается: для иммигрантов, прибывших в Республику Казахстан в порядке, не требующем получения визы, - по истечении 30 календарных дней со дня пересечения государственной границы Республики Казахстан, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней. <…> Для граждан государств - членов Евразийского экономического союза - по истечении 90 календарных дней со дня пересечения государственной границы Республики Казахстан, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 дней", - говорится в документе.

Прежде для приезжающих без визы иностранцев и граждан ЕАЭС не было ограничения в 180 дней со дня пересечения государственной границы Казахстана. Когда заканчивался разрешенный срок пребывания в республике, они могли обнулить его, выехав из страны и вернувшись в нее. Теперь "обнулить" пребывание в Казахстане не получится.

Постановление кабмина вступит в силу через десять дней после первой официальной публикации документа.

Напомним, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о проведении переговоров с Казахстаном по организации совместного контроля в пунктах пропуска на границе.

Согласно документу, премьер распорядился принять предложение ФСБ, согласованное с МИД РФ и Минтрансом, о переговорах с Казахстаном, по итогам которого будет подписан протокол между ФСБ РФ и Комитетом национальной безопасности республики о порядке и формах проведения совместного контроля в автомобильных КПП на границе двух стран.

Вместе с тем заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обрушился с критикой в адрес граждан, которые сначала покинули Россию, а затем стали публично желать стране поражения в конфликте с Украиной. В своем телеграм-канале политик назвал таких людей предателями. По его словам, следует запретить "предателям" возвращаться в Россию до конца их дней.