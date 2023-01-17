Евгений Миронов назвал Инну Чурикову «маяком добра и света в век ненависти»

Многие пришли проститься с Инной Чуриковой Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве в храме Христа Спасителя проходит траурная церемония прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой.

На подходе к храму многие знавшие актрису лично высказались о ней.

«Инна Михайловна гениальная актриса. И очень хороший человек. Она транслировала в своих работах в кино и в театре важные вещи. В этом смысле она не актриса. Она так жила. Она очень близкий мне человек. В наш век ненависти она останется маяком добра и света. Простите за пафосные слова. Её очень недостаёт сейчас…», - сказал Евгений Миронов.

«Она была не только великая актриса. Но ещё замечательный, добрый, тёплый человек. Она благословила Россию в своей последней роли старицы (картина «Иван Денисович»), это о многом говорит», - отметила вдова Александра Солженицына, Наталья Дмитриевна.

Как писал сайт KP.RU, 17 января Инну Чурикову похоронят рядом с режиссером Владимиром Меньшовым на Новодевичьем кладбище.

Спикер Совфеда России Валентина Матвиенко назвала смерть народной артистки СССР Инны Чуриковой своей личной утратой – политик была ее поклонницей и старалась не пропускать ни одного спектакля, где играла актриса.

Напомним, Инна Чурикова скончалась 14 января на 80-м году жизни. Легенде театра и кино было 79 лет. Инна Михайловна встречала новый год с родными - мужем Глебом Панфиловым и сыном Иваном Панфиловым.

Известно, что последние месяцы актриса находилась в больнице, где лечила последствия травм от падения - перелом ребер и ушибы, затем проходила обследование из-за новообразований в головном мозге, которые обнаружили врачи, а под конец у нее обнаружили признаки ОРВИ.