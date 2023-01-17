Сербский доброволец заявил, что Запад использует Украину для борьбы с Россией и православием Фото: Александр КОЦ

Западные страны используют Украину для борьбы не только против России, но и против всего православия, заявил РИА Новости доброволец из Сербии с позывным "Дунай".

"Россия - мать всех славян и православия, и, конечно, это братская славянская земля и народ… в то же время идет борьба Запада и православия, и направление культуры - это один из фронтов. Поэтому идет агрессия против… русской культуры", - сказал "Дунай".

Ранее сообщалось, что первые в Запорожской области добровольцы из Сербии начали прохождение боевой подготовки в регионе в составе добровольческого батальона имени Судоплатова. Сербские добровольцы вместе с военными из России принимают участие во всех боевых учениях на одном из полигонов региона для дальнейшего участия в специальной военной операции.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 17 января 2023 года публикует сайт KP.RU.