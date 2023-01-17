Нарышкин назвал захват Крыма Украиной невозможным

Нарышкин назвал "возвращение" Крыма в состав Украины невозможным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор Службы внешней разведки (СВР) Российской Федерации Сергей Нарышкин назвал невозможным «возвращение» Украиной территории Крыма.

«Это невозможно», - приводит ТАСС слова глава СВР, который таким образом прокомментировал заявления Киева о своих планах работать над «возвращением Крыма».

Напомним, Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, когда большинство жителей полуострова высказались за присоединение к России. В голосовании приняли участие свыше 80% имевших право голоса жителей региона, среди которых за воссоединение с РФ высказались 96,7% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя. В марте 2014 года российский президент Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав Российской Федерации.

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