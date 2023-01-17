Бюст Пушкина снесли в подконтрольном Киеву Запорожье

Бюст Пушкину располагался на школьной территории. Фото: t.me/vrogov/7156

В городе Запорожье, который находится под контролем Вооруженных сил Украины, снесли бюст русскому писателю Александру Пушкину. Об этом сообщил лидер движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов во вторник, 17 января 2023 года.

"Во временно оккупированном режимом Зеленского областном центре демонтировали бюст Александра Сергеевича Пушкина, который был расположен на территории школы №76", - написал Рогов в своем телеграм-канале.

Как ранее писал сайт KP.RU, памятник советскому писателю Николаю Островскому снесли в городе Шепетовка, расположенном в Хмельницкой области Украины. Об этом сообщил глава военной администрации региона Сергей Гамалий 1 декабря 2022 года. По его словам, решение связано с "очищением от тоталитарного наследия".

Напомним, на Украине в городе Тульчин Винницкой области демонтировали памятники поэту Александру Пушкину и полководцу Александру Суворову. Об этом в ночь на 10 декабря сообщила депутат Верховной рады Лариса Белозир.

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