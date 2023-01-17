Президент Литвы Науседа считает, что население стран Запада может устать от конфликта на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что население западных стран может "устать" от конфликта на Украине, что замедлит оказание киевскому режиму военной помощи.

"У нас есть тревога, что западные сообщества могут устать от... (конфликта на Украине - прим. ред.), потому что есть несколько особенностей, утомляющих западное сообщество, прежде всего, высокая инфляция, инфляция энергоресурсов. Мы не особо привыкли к такому уровню инфляции, как 10%, 15% или даже 20% в некоторых государствах…", - сказал Науседа на панельной дискуссии "Защищая Европу" на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Т

Ранее Науседа заявил, что не ожидает военной конфронтации с Россией после блокировки перевозок в Калининград.

Также ранее президент Литвы Науседа выступил против компромисса с Россией по транзиту в Калининград. Литовский лидер заявил, что Литва будет выполнять санкции ЕС.

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