В вузах РФ введут обновлённый курс по истории России с 1 сентября 2023 года Фото: REUTERS

Минобрнауки России намерен внедрить обновленный курс российской истории в вузах страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замглавы министерства Константина Могилевского. Агентство уточняет, что курс будет предназначен для студентов неисторических специальностей.

"Обновленный курс российской истории для студентов неисторических специальностей - весь этот курс центрируется историей российской государственности, он с 1 сентября будет внедрен", - сказал Могилевский.

По его словам, ведомство ожидает соответствующего распоряжения от президента РФ Владимира Путина о внедрении курса по основам российской государственности.

"Мы ждем выхода поручения президента РФ, в котором срок должен быть установлен, сейчас идет активная работа по выработке и разработке этого курса", - добавил замглавы Минобрнауки.

Напомним, министр просвещения России Сергей Кравцов утвердил программу школьного образования, в которую будет входить начальная военная подготовка в курсе ОБЖ, а также фрагмент о спецоперации РФ в Украине в раздел современной истории России. Новая программа будет действовать во всех школах страны с 1 января 2023 года.