Власти Нагорного Карабаха обвинили Азербайджан в прекращении подачи газа непризнанной республике Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Советник госминистра непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Месроп Аракелян во вторник, 17 января 2023 года, заявил, что Азербайджан в очередной раз перекрыл газоснабжение населенных пунктов республики.

«Азербайджан в очередной раз нарушил подачу газа в Арцах. Азербайджан продолжает действия, направленные на изгнание армян из Арцаха», - приводит слова чиновника агентство Armenpress.

Напомним, на прошлой неделе, 10 января, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что по истечении срока мандата российских миротворцев в Нагорном Карабахе Ереван может направить запрос в Совет Безопасности Организации Объединенных Нации (СБ ООН) для предоставления армянской стороны международных групп миротворцев. Еще в конце декабря 2022 года глава армянского правительства на встрече с президентом России Владимиром Путиным сказал о том, что Лачинский коридор в течение 20 дней находится без контроля российской миротворческой группы.