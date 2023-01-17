Портрет Путина появился на сайте G20 среди участников Делийского саммита Фото: REUTERS

Портрет президента России Владимира Путина разместили на странице участников Делийского саммита G20, который пройдет 9 и 10 сентября в Нью-Дели.

Кроме фотографии Владимира Путина на странице, посвященной предстоящему Делийскому саммиту, размещены фотографии всех остальных лидеров «большой двадцатки», главы Еврокомиссии Урсулы фон Дер Ляйен, специально приглашенных Индией лидеров других стран – президентов Египта, Нигерии, ОАЭ, премьеров Бангладеш, Маврикия, Нидерландов, Сингапура и Испании, а также главы султаната Оман.

Как писал сайт KP.RU, 16 сентября 2022 года президент Индийского центра продвижения международных инициатив Ришабх Сетхи сообщил, что между Россией и западными странами возникло много проблем. Санкции, которые западный блок накладывает на Россию, создают экономические и другие проблемы не только для России, но и для всего мира.

Он отметил, что страны, входящие в блок, вводящий санкции, тоже столкнулись с ростом инфляции. И у них возникает немало экономических проблем - особенно в том, что касается энергоснабжения и роста цен. Цены на нефть и газ в западном блоке неуклонно растут.

Сетхи подчеркнул, что это золотое время для отношений между Россией, Индией и остальными развивающимися странами. Для членов БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, - Ред.) и всех дружественных стран Азии, Африки и Латинской Америки дается шанс установить крепкие деловые и торговые отношения.