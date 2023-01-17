Песков четко опроверг слухи о новой волне мобилизации

Песков рассказал, откуда пошли слухи о новой волне мобилизации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во вторник, 17 января 2023 года, заявил, что слухи о новой волне частичной мобилизации в России исходят из-за рубежа, рекомендуя гражданам вспомнить заявления, которые по этому поводу делал глава государства Владимир Путин.

«Да, ее там искусственно будируют из-за рубежа и изнутри страны. Я предлагаю вам все-таки вспоминать все время соответствующие заявления, которые делал президент Путин на этот счет», - заявил представитель Кремля.

Как писал сайт KP.RU, ранее пресс-секретарь российского лидера призвал россиян не придавать значения сообщения о продолжении мобилизации, которые появились ранее в Telegram-каналах в период новогодних праздниках, заявив о необходимости доверять первоисточникам, которым является официальная власть.

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что от частичной мобилизации в России освобождены более 830 тысяч граждан, отметив, что это было необходимо для поддержания российской экономики, а на военную службу призвано 300 тысяч запасников.

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