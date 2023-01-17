Путин заявил о росте добычи нефти в России на 2%

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Добыча нефти в России выросла на 2%, несмотря на санкции, об этом сегодня, 17 января, заявил президент России Владимир Путин.

"Несмотря на санкционные давления, добыча нефти в России по результатам 2022 года выросла примерно на 2%, объемы добычи составили 535 миллионов тонн", - уточнил Путин в ходе совещания по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.

Ранее уже сообщалось, что совокупная добыча нефти в России увеличилась в 2022 году до 535 миллионов тонн. Наибольший рост показал «Сургутнефтегаз», который нарастил добычу на 7% – до 59,6 миллиона тонн. «Лукойл» увеличил добычу нефти на 6% – до 81 миллиона тонн. У «Газпром нефти» рост составил 5% – 59,1 миллиона тонн.

При этом Антон Силуанов ранее допустил сокращение добычи нефти в России на 17% в 2022 году.