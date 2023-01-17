Путин заявил, что инфляция во втором квартале 2023 года может опуститься ниже 4% Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл совещание по экономическим вопросам заявил, чтоинфляция во втором квартале 2023 года может опуститься ниже 4%.

"Во втором квартале текущего года инфляция может опуститься ниже 4%, по первому кварталу - до 5%, во втором - может ниже 4 процентов", - сказал Путин.

Президент подчеркнул, что это важно для экономики в целом и доходов граждан.

Как писал сайт KP.RU, 17 января Владимир Путин дал поручения поддержать положительную тенденцию экономического развития страны, отметив при этом проблемы с неполной занятостью и оплатой труда в ряде российских регионов.

Также президент отметил, что добыча нефти в России выросла на 2%, несмотря на санкции.

Кроме того, Владимир Путин заявил, что России следует отказаться от экспорта круглого леса и поставлять все на внутренний рынок, этот процесс нужно максимально ускорить.