Путин сообщил о позитивной динамике российской экономики

Владимир Путин Фото: REUTERS

В экономике России наблюдается позитивная динамика. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством по экономическим вопросам во вторник, 17 января 2023 года.

Российский лидер обратил внимание, что снижение ВВП России за 11 месяцев 2022 года оказалось ниже ожидаемого - 2,1% против прогнозируемых 2,5%.

Глава государства призвал направить усилия на то, чтобы позитивная динамика продолжилась. Особое внимание Путин поручил уделить агропромышленному и военно-промышленному комплексом.

Напомним, по итогам 2022 года Россия вернулась в десятку сильнейших экономик мира. Исследование проводил Международный Валютный Фонд. Если в 2021 году Россия занимала 11-е место в аналогичном рейтинге, то в 2022-м перебралась на 9-е место. Сейчас по уровню ВВП РФ опережает Италию, Бразилию и Южную Корею.

Как ранее писал сайт KP.RU, министр финансов РФ Антон Силуанов спрогнозировал, что сокращение валового внутреннего продукта России по итогам этого года составит 2,7%. По прогнозам ведомства, в 2023 году снижение ВВП продолжится. Силуанов заверил, что российская экономика окажется в "небольшом минусе".