Путин заявил о наращивании темпов работы оборонно-промышленного комплекса России Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономике во вторник, 17 января, заявил о том, что российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) набрал серьезные обороты, продолжая наращивать темпы, отметив также, что некоторые предприятия работают круглосуточно.

«Большой вклад в динамику обрабатывающих секторов вносит оборонно-промышленный комплекс. За последний год он набрал серьезные обороты и продолжает наращивать мощность, предприятия работают в несколько смен, некоторые практически круглосуточно», - заявил глава государства в ходе совещания по экономическим вопросам.

Путин поблагодарил всех экспертов, занятых в российской оборонной промышленности, за напряженный и ответственный труд, указав также на его значимость сегодня.

Как писал сайт KP.RU, российский президент в ходе совещания также дал поручения поддержать положительную тенденцию экономического развития страны.