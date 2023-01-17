Путин заявил, что в некоторых регионах России есть проблемы с оплатой труда

Президент РФ Путин призвал решить проблему с оплатой труда в некоторых регионах России Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам экономического развития РФ заявил, что некоторые регионы страны испытывают проблемы с выплатами зарплат.

"Однако еще сохраняются проблемы с неполной занятостью в некоторых регионах и отраслях, а также с низким уровнем оплаты труда. Особенно в тех регионах и городах, где сосредоточены проблемные отрасли экономики", - сказал президент.

Вместе с тем Путин распорядился правительству РФ и субъектам Федерации как можно скорее решить эту проблему.

"Главное, что у нас все возможности для этого есть. Нужно стимулировать занятость и рост заработных плат, реальных заработных плат", - сказал глава государства.

Напомним, согласно данным Росстата от 1 октября 2022 года, задолженность по зарплате в России составила 942,4 млн рублей. Это превышает сумму задолженности, зафиксированную в сентябре этого года, на 97,4 млн рублей, то есть увеличилась на 11,5 %.

Самая большая задолженность по зарплате перед работниками оказалась в сфере обрабатывающего производства. Она составила почти 42%. Второе место занимает сфера строительства. От общей задолженности процент невыплаченных зарплат достиг отметки в 13%. Долги в сфере охоты и предоставления услуг в этих областях, а также лесозаготовки, составили 9,5%.