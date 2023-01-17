Путин заявил, что дефицит федерального бюджета России составил 2,3% ВВП Фото: REUTERS

Дефицит федерального бюджета Российской Федерации составил 2,3% валового внутреннего продукта (ВВП). Такое заявление во вторник, 17 января, сделал президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономике.

Путин отметил, что ВВП России в текущем году, по предварительным данным, упал всего на 2,5%, хотя некоторые специалист предрекали падение до 20%. Кроме того, российский лидер заявил, уровень инфляция в стране в первом квартале может опуститься до 5%, а во втором - ниже 4%.

«Инфляция прямо влияет на доходы граждан. В текущем году нам нужно добиться заметных, ощутимых результатов по увеличению реальных заработных плат, повышения благополучия российских семей», - заявил российский президент.

Напомним, ранее Путин уже сообщал, что инфляция в России может снизиться с 11,9% до 5% по итогам первого квартала 2023 года, назвав тогда ситуацию в российской экономике стабильной.