Министр обороны Латвии посетила с визитом Киев Фото: REUTERS

Спикер парламента Украины Руслан Стефанчук по итогам встречи с находящейся с визитом в Киеве министром обороны Латвии Инарой Мурниеце сообщил, что стороны обсудили необходимые украинским военным виды вооружения.

Ранее агентство Блумберг сообщало, ссылаясь на министра обороны Инару Мурниеце, Латвия рассматривает возможность передачи Киеву ракет для американских переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger, а также беспилотников.

«Поблагодарил Латвию за предоставление Украине оружия, боеприпасов и военной амуниции, ведь именно Латвия - среди мировых лидеров по объемам предоставления нам военной помощи в соотношении к ВВП», - приводит слова Стефанчука Telegram-канал украинского парламента.

Как писал сайт KP.RU, в конце ноября 2022 года газеты Die Welt сообщила, что Германия, осуществляя военные поставки на Украину, значительно снизила свое количество боеприпасов.

Отмечалось, что боевые действия на Украине привели к огромному расходу боеприпасов и показали войскам НАТО, что им нужно пополнить свои запасы.

Как подчеркивалось, воспроизводство боеприпасов осложнилось нехваткой пороха в связи с сокращением поставок необходимого материала из Китая. В настоящее время доставка занимает от шести до девяти месяцев.

Ранее посол Польши при НАТО Томаш Шатковский сообщил, что запасы военной техники на складах альянса уменьшаются из-за помощи Украине.

Кроме того, представитель кабмина Германии заявил, что немецкая армия из-за поставок оружия на Украину и проблемами с распределением бюджета испытывает дефицит боеприпасов и на пополнение военных запасов планируется потратить 20 миллиардов евро из бюджета.

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