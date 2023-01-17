Кличко заявил о положительных решениях Германии по поставкам оружия Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германия приняла положительные решения относительно поставок оружия Украине, заявил мэр Киева Виталий Кличко по итогам встречи с министром экономики ФРГ Робертом Хабеком в Давосе.

«Говорили о дальнейшей поддержке и помощи. В частности, о передаче вооружения. Положительные решения приняты. Хорошие новости будут скоро!» – написал политик в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что Германия, осуществляя военные поставки на Украину, значительно снизила количество своих боеприпасов.

Как писал сайт KP.RU, официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Германии о поставках Украине боевых вооружений и разрешении для третьих стран передавать Киеву вооружения немецкого производства. Она отметила, что это решение правительства Германии, идет вразрез с ранее проводившейся Берлином сбалансированной политики в этом вопросе. Захарова назвала этот жест ФРГ «возмутительным».

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