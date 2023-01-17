Россиянам перестали выдавать шенгенские визы на срок больше года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Гражданам России перестали выдавать шенгенские визы на срок больше года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как сказано на сайте АТОР, «визовый процесс серьезно ужесточился и в части сроков, и в части требуемых документов». Самое неприятное – это короткий срок действия выдаваемых виз, отмечается в сообщении. В лучшем случае россиянам оформят многократную визу на шесть месяцев или год, а тем, у кого «слабая визовая история», дадут только однократную визу под сроки поездки, рассказали в АТОР.

Вместе с тем, подчеркнули в ассоциации, порой при выдаче шенгенских виз гражданам РФ трудно отследить логику. Так, туристу, у которого в паспорте может быть несколько «длинных» шенгенских виз и хорошая визовая история, могут оформить новую визу сроком на полгода. Тем же, у кого были две «коротких» визы, могут получить годовую мультивизу.

Для оформления шенгена в Москве потребуется до трех недель, предупредили в АТОР. Наиболее лояльны в выдаче виз Франция и Италия, а самые жесткие требования предъявляют в Германии, Словении и Мальте, где россиянам нужно представить счет в банке, который работает в странах Евросоюза, и страховку европейской страховой компании.

Сайт KP.RU рассказывал, как Запад ставит перед россиянами невыполнимые условия для получения виз.