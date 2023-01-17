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НовостиОбщество17 января 2023 12:32

Россиянам перестали выдавать шенгенские визы на срок больше года

Тем, у кого «слабая визовая история», дают только однократную визу под сроки поездки
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Россиянам перестали выдавать шенгенские визы на срок больше года

Россиянам перестали выдавать шенгенские визы на срок больше года

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Гражданам России перестали выдавать шенгенские визы на срок больше года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как сказано на сайте АТОР, «визовый процесс серьезно ужесточился и в части сроков, и в части требуемых документов». Самое неприятное – это короткий срок действия выдаваемых виз, отмечается в сообщении. В лучшем случае россиянам оформят многократную визу на шесть месяцев или год, а тем, у кого «слабая визовая история», дадут только однократную визу под сроки поездки, рассказали в АТОР.

Вместе с тем, подчеркнули в ассоциации, порой при выдаче шенгенских виз гражданам РФ трудно отследить логику. Так, туристу, у которого в паспорте может быть несколько «длинных» шенгенских виз и хорошая визовая история, могут оформить новую визу сроком на полгода. Тем же, у кого были две «коротких» визы, могут получить годовую мультивизу.

Для оформления шенгена в Москве потребуется до трех недель, предупредили в АТОР. Наиболее лояльны в выдаче виз Франция и Италия, а самые жесткие требования предъявляют в Германии, Словении и Мальте, где россиянам нужно представить счет в банке, который работает в странах Евросоюза, и страховку европейской страховой компании.

Сайт KP.RU рассказывал, как Запад ставит перед россиянами невыполнимые условия для получения виз.